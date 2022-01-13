İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı zaman zaman bazı bölgelerde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı zaman zaman etkili olmaya başladı. Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde kar yağışı etkili oldu. Özellikle megakentin yüksek kesimlerinden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yerlerde ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.