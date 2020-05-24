İstanbul'da bayram sabahı dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı
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İstanbul'da bayram sabahı dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı

İstanbul'da bayram sabahı dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı - Bayram sabahında dolup taşan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii boş kaldı Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bu bayramda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu.

24.05.2020 07:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:15

İstanbul'da bayram sabahı dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı

- Bayram sabahında dolup taşan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bu bayramda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda önceki gece 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. Her bayram sabahı İstanbul'da dolup, taşan Eyüp Sultan Cami ve Sultanahmet Camilerinde namaz kılınmadı. Namaz saatinde camilerden tekbir sesleri yükseldi.

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye'de etkili olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamayacak. Salgına karşı alınan en önemli tedbirlerden biri olan sokağa çıkma kısıtlaması bayram süresince devam edecek.

İstanbul, bayram sabahına "Sessiz" uyandı

Geçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve camilerde bu sabah bayram namazı kılınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında camiler kapalı olduğu için bayram namazı kılınmayacak" şeklinde idi. İstanbul'un önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Caminde sessizlik hakim oldu. İstanbul için olan namaz saatinde ise minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

İstanbul'da bayram sabahı dolup, taşan camiiler ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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