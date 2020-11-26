Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada

26.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:41

Son dakika gelişmesine göre Göktürk'te bir grup başıboş köpeğin caddeden geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovalamaya başlaması mahallelide korkuya sebep oldu.

Göktürk'te bir grup başıboş köpeğin caddeden geçen vatandaşları ve motosikletli kuryeleri kovalamaya başlaması mahallelide korkuya sebep oldu. Vatandaşların köpekleri sopayla kovaladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi'nde çok sayıda başıboş köpek caddeden geçen motorlu kuryeler ve vatandaşlara saldırdı. Kendi aralarında da kavga eden köpekler, mahalleli ve etraftaki insanları korkutmaya başladı. Vatandaşların dışarıya çıkmaya korktuğu semtte, birbirine girdiğini gören bir vatandaş sopayla köpekleri kovaladı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER MAHALLEDE KORKU SAÇTI

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti

Görüntülerde, motorlu kurye köpeklerden kaçmak isterken karşı şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu durumdan rahatsız plan vatandaşlar köpekleri için önlem alınmasını istiyor.

(İHA)

Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada
Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada
Aksaray'da kadın müşterinin, taksiciye yaşattığı zor anlar kamerada
İstanbul'da korku dolu anlar: Minibüsler alev alev yandı
İstanbul'da korku dolu anlar: Minibüsler alev alev yandı
Son dakika haber | Kamyonet sürücüsü kalp krizi geçirdi, ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi...O anlar kamerada
Son dakika haber | Kamyonet sürücüsü kalp krizi geçirdi, ışıklarda bekleyen 3 aracı ezdi...O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Bülent Arınç İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şevval Sam Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Deniz Türüç Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bakan Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul'da başıboş köpeklerin mahalleliye korku yaşattığı anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 09:42:35. #1.15#
title