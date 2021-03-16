İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a ulaştı
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a ulaştı

16.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:05
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a yükseldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a yükseldi.

İstanbul'da baraj doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 76.93

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 43.77

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.19

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.44

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.21

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 58.12

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 69.73

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 72.83

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 60.66

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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