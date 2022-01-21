Arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü

AA - Haberler | Güncel

Metrobüsün Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalanması sonucu yolcular, durağa yürüyerek ulaştı.

Metrobüsün Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalanması sonucu yolcular, durağa yürüyerek ulaştı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan metrobüs, Cennet Mahallesi ile Florya durakları arasında arızalandı.

Arıza nedeniyle metrobüsten indirilen yolcular, Cennet Mahallesi durağına yürüdü.

Arızalanan metrobüsten inen yolcuların durağa yürüme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arızalanan metrobüsün yolcuları durağa kadar yürüdü

AA - Son Dakika Haberleri

Zincirlikuyu, Metrobüs, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title