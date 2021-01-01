İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
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İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

01.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:50
İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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