İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor - Haberler
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İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın son iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, haftanın son iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Okul ve iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, akşam trafikte yoğunluk oluşturdu. Avrupa Yakası'nda ana yollar ile Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu Ankara istikameti ve Dolmabahçe, Ortaköy gibi arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çevresinde de oluşan yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görülüyor.

Ayrıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde de yoğunluk gözleniyor.

Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma durakları ve araçlarda da yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda da trafikte yoğunluk var

Anadolu Yakası'nda Tem Otoyolu ile D-100 Karayolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı.

D-100 Karayolu Pendik kesiminde ve Esenkent-Küçükyalı ile Acıbadem-Bostancı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönlü olarak yoğunluk meydana geldi.

Anadolu-Avrupa yönünde araç kuyrukları Kavacık Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne kadar uzanırken, vatandaşların da uzun süre otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 18.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri
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