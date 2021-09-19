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İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEYRANTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTUİstanbul'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

SEYRANTEPE'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI UÇTU

İstanbul'da dün akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yoğun yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına bazı ilçelerde çatıları uçurdu.

O ilçelerden biri Kağıthane…

İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısı rüzgarın etkisiyle birlikte uçarak havada asılı kaldı. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılarak sokakta bulunan 3 araca zarar verirken olay anı sokakta kimsenin bulunmaması ise olası faciayı önledi.

Polis ekipleri sokagı yaya ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

BEYKOZ'DA FIRTINA ÇINAR AĞACINI DEVİRDİ

Beykoz'da ise Körfez Caddesinde üzerinde bulunan bir çınar ağacı cadde üzerine devrildi. Kaldırımda bulunan kişiler kazadan kıl payı kurtuldu.

Olayda araçlar ve dükkanlarda ise hasar oluştu.

SULTANGAZİ'DE EV VE AHIRLARIN ÇATILARI UÇTU

FIRTINADA PREFABRİK EVLER YIKILDI

Burası ise Sultangazi…

Şiddetli rüzgar Habipler ve Yayla Mahallelerinde çok sayıda ev ve ahırın çatısını uçurdu. Bölgede bazı evlerde kısmi yıkılma meydana gelirken bazı prefabrik evler ise tamamen yıkıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu
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Haber: İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu - Haberler
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