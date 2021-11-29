İstanbul'da 5. Kattan düşerek hayatını kaybeden doktor Tekirdağ'da toprağa verildi
İstanbul'da 5. Kattan düşerek hayatını kaybeden doktor Tekirdağ'da toprağa verildi Kaçan kedisi hayatına mal oldu Tekirdağ'dan İstanbul'a ailesini ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, İstanbul'da kaçan kedisinin peşinden giderken 5 kattan düşüp hayatını kaybetti.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 5. Kattan düşerek hayatını kaybeden doktor Tekirdağ'da toprağa verildi
Kaçan kedisi hayatına mal oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'dan İstanbul'a ailesini ziyarete giden Doktor İrem Büşra Üngül, İstanbul'da kaçan kedisinin peşinden giderken 5 kattan düşüp hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görevini sürdüren 27 yaşındaki İrem Büşra Üngül'ün cenazesi, Güzelce Hasan Bey Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, Üngül'ün ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.