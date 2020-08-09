İstanbul'da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü.

09.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:12

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan'a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı. Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan, klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

KLİMA ÜNİTELERİ KALDIRILACAK

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından "Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan'ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak" diye paylaşımda bulundu.

SAHİP ÇIKMAZSAK TORUNLARIMIZA BIRAKACAK BİR TARİHİMİZ OLMAZ

Klima ünitelerinin monte edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Birol Küçükşahin, "Mihrimah Sultan Külliyesinin Tıp Merkezinin bacalarına klima ünitesi yerleştirerek tarihi dokusunun bozulması çok yanlış. Gerekli resmi işlemlerin yapılarak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dokuyu koruyabilmek için ilk yapıldığı gibi kalması gerekiyor. Sadece yenileme yenileme çalışması yapılmalı. Tarihi caminin özelliklerine uygun olmalı. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip çıkmaları ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai işlemleri uygulamalılar. Bu emsal teşkil ediyor ve kötü bir örnek. Tarihimizde böyle kötü örnekler çoğaldıkça diğer yerlerde bozulacak ve bunun önüne geçemeyiz. Biz atalarımızdan kalan emanetlere sahip çıkarak çocuklarımıza aktaracağız, onlarda çocuklarına aktaracak. Yoksa torunlarımıza bırakacağımız bir tarihimiz kalmaz" diye konuştu.

(İHA)

İstanbul'da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti Dünya
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Dünya
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada 3. Sayfa
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım
Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: İstanbul'da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 13:49:58. #1.14#
title