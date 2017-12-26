İstanbul'da 4 Ayda Deaş'la Bağlantılı 714 Kişi Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 4 ayda düzenlenen operasyonlarda terör zanlısı ve hücre üyelerinin de aralarında olduğu 714 şüpheli yakalandı. Çok sayıda sansasyonel silahlı ve bombalı eylemin önüne geçildi.



İHA muhabirinin emniyet verilerine dayandırdığı bilgilere göre, birleşik terör örgütlerine yönelik operasyonlarını artıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Polisteki istatistik kayıtlarına yansıyan verilerde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 Eylül-26 Aralık tarihleri arasında 21 operasyona imza attı.



Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonlarda 670'i yabancı uyruklu olmak üzere örgütle bağlantılı 714 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sansasyonel silahlı ve bombalı eylemin de önüne geçildi.



ÖNLENEN EYLEMLER



Terör polisi tarafından son 115 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı Ortadoğu ülkelerinden sızan terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla pek çok terör eylemi de engellendi.



29 Ekim Cumhuriyet kutlamalarından bir gün önce (28 Ekim 2017'de) Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışan 2'si kadın 4 DEAŞ'lı terörist güvenlik güçlerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu dört terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Türk uyruklu Avusturya vatandaşı olan bu 4 terörist, alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ile 1 motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken emniyet kuvvetlerince yakalanmış, alışveriş merkezinde yapılan aramalarda, 4'ü sırt çantalı canlı bomba yeleği, 4'ü mikrodalga fırınlı bomba olmak üzere 66 bomba ile 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen hücre üyelerine ait Esenyurt ve Arnavutköy'de hücre evlerinde ise 29 mutfak tüpü, 4 bidon kimyasal madde, 4 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzeneklerin bulunduğu belirtilmişti.



ÇARPICI OPERASYONLAR



Kentin her iki yakasında 10 Eylül 2017'de 2 ilçede 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirilen bazı eylemlerin talimatını veren ve tasarlayan üst düzey 3 örgüt sorumlularının da aralarında olduğu 25 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. Sorumlular sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Küçükçekmece'de 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Afgan uyruklu Otobek R.'nin, Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov ile bağlantısı tespit edildi.



İstanbul'da 11 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan, DEAŞ'a bağlı 6 kişilik hücrenin, Suriye ve Irak'taki yönetiminden gelen talimatlar doğrultusunda sansasyonel eylem planladığı belirlendi.



Başakşehir, Pendik ve Sultangazi'de 8 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanmış ve mahkemece tutuklanmıştı.



İstanbul'da, 9, 13, 21 ve 26 Aralık tarihlerinde 7 ilçede 90 adrese düzenlenen operasyonlarda ise "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen 118 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.



İstanbul polisi, sansasyonel eylem planlayan ve iç savaş çıkarmak amacıyla sivil halk ve mukaddes mekanlara terör saldırısı tasarlayan DEAŞ'ın dışındaki PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ gibi örgütlere yönelik güvenlik tedbirlerini de aralıksız sürdürüyor.



(Sadık Kahraman/ İHA)