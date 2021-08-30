İstanbul' da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İstanbul' da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Bize bu zaferi bu büyük mutluluğu bahşedenleri de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.

İstanbul' da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Bize bu zaferi bu büyük mutluluğu bahşedenleri de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümü, İstanbul Valiliğinin düzenlemiş olduğu resepsiyon ile Gülhane Parkındaki Arkeoloji Müzesinde kutlandı. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bize bu zaferi bu büyük mutluluğu bahşedenleri de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü münasebetiyle Gülhane Parkı Arkeoloji Müzesinde resepsiyon düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu programa katılan davetlileri karşıladı.

Program 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili animasyon filminin izletilmesi ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Vali Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Vali Ali Yerlikaya, "Bugün bizim bayram günümüz bayramlaşmak için bir araya geldik. Zaferin coşkusunu ve inşallah dünya durdukça nice zaferlerin coşkularını hep beraber yaşayacağız. ve bize bu zaferi bu büyük mutluluğu bahşedenleri de hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanabilen diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını Kahraman Mehmetçiklerimizi vatan uğruna canından geçen analarımızı Koca Yürekli Nenelerimizi, dedelerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları Ali olsun bizler Gaziyiz, Rabbimde onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Devlet Konservatuarı Sanatçıları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi. Konserin ardından Zeybek Oyunu, Halk Oyunları ve gösteriler ile program son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has