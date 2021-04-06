İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova'da yakalandı

İstanbul Kartal'daki bir hukuk bürosunda miras kavgası yüzünden 3 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan cinayet zanlısı, jandarma tarafından Yalova'nın Termal ilçesinde yakalandı.

İstanbul Kartal'daki bir hukuk bürosunda miras kavgası yüzünden 3 kişiyi öldüren ve 2 kişiyi yaralayan cinayet zanlısı, jandarma tarafından Yalova'nın Termal ilçesinde yakalandı. Zanlının Armutlu 50. Yıl Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen olayda, Ahmet Selim Belginer ile dayısının çocukları arasında miras taksiminden dolayı tartışma çıktı. Ahmet Selim Belginer, tartıştığı Haluk Onat (58), Kebire Esra Ay Mutlu (54), Ayşe Ece Ay Mutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) tabancayla ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay Mutlu, Ayşe Ece Ay Mutlu hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaçan zanlı Yalova'nın Termal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Polis zanlıyı jandarma ekiplerinden teslim alarak İstanbul'a götürdü. - YALOVA

İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Dilan Çıtak Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı Yalova'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:10:33. #1.16#
title