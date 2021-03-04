İstanbul'da 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı otobüse, minibüse binebilir mi?
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İstanbul'da 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı otobüse, minibüse binebilir mi?

04.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:25
İstanbul'da 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi? Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı otobüse, minibüse binebilir mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların gevşetilmesi sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı otobüse, minibüse binebilir mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

İstanbul'da toplu taşıma yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. İstanbul'da 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı devreye alınmıştı. Toplu taşıma yasağı ile ilgili son dakika haberi geldi. Peki 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi?

İSTANBUL'DA 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması sona erdi. İstanbul ise yüksek riskli iller arasında yer aldığı için İstanbul'da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı.

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