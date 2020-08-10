İSTANBUL'DA 20 DEĞNEKÇİ YAKALANDI
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İSTANBUL'DA 20 DEĞNEKÇİ YAKALANDI

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde değnekçilik yaptığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

10.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:41

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde değnekçilik yaptığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince değnekçilerin yakalanmasına yönelik 8 ilçedeki 14 farklı noktada çalışma gerçekleştirdi. Şişli, Bakırköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Sarıyer, Kadıköy ve Beşiktaş'ta son bir haftada yapılan çalışmalarda korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 20 kişi suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

GörüntüDökümü:

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-Operasyon görüntüleri

İSTANBUL'DA 20 DEĞNEKÇİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

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