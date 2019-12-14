: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında

14.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:37

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkış bölümünde bir araçta yangın çıktı. Alev topuna dönen araca itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5'teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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