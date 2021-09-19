İSTANBUL'DA 1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLÜ ELE GEÇİRİLDİ

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; 1 milyon lira değerinde 23 bin 545 adet tütün mamulü ile 73,6 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İstanbul'daki bazı iş hanları ve depoları takip ederek, kaçak ürünlerin yakınlardaki depolarda bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tespit edilen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaçak ürünlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.