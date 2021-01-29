Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti

29.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:01
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 2 saat sürdü. Kabul kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı

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