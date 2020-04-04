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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İstanbul, Polis, Güncel

İstanbul çıkışı kapatıldı; polis denetim gerçekleştiriyor

içişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle İstanbul ile birlikte 29 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı.

04.04.2020 07:16 | Son Güncelleme: 04.04.2020 07:16
İstanbul çıkışı kapatıldı; polis denetim gerçekleştiriyor

içişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle İstanbul ile birlikte 29 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Megakent İstanbul'a 00.00 itibariyle araçlar, genelgede istenilen belgeleri göstermek zoruyla şehre girebilirken genelgeye aykırı olan otomobiller il sınırından geri çevrildi. Gece boyunca devam eden denetimlerin sabahın ilk saatlerinde de sürdü.

Gece yarısı İstanbul'a giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Bakan Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan 'Koronavirüs salgınına karşı ek tedbirler' genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre 30 büyükşehir ve akciğer hastalığının en fazla görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı. TEM Otoyolu Şekerpınar kavşağında Kocaeli, İstanbul il sınırında polisin kurduğu denetim noktasında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolun kapatılması için gerekli envanteri sağlarken polisler de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için trafiğin kontrollü olarak akışını sağladı. Özel Harekat Polisleri'de sabaha kadar kontrol noktasında nöbet tutarak güvenliği sağladı.

Sabahın ilk ışıklarında polis ekipleri sağlık personeliyle denetim yaptı

Orhanlı mevkinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle en çok koronavirüs vakasının ve can kaybının görüldüğü İstanbul'dan çıkışı kapatan polis ekipleri, genelgede ayrıcalık tanınan araçların sürücülerinden ilgili belgeleri isteyerek şehirden çıkışlarına izin verdi. Trafik polislerine, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yanı sıra toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'nın da yer aldığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Kurulan çelik bariyer ile iki şerit tamamen kapatılırken; genelgedeki belgeleri taşıyan araçların tek şeridi kullanarak İstanbul'dan çıkışına izin verildi. Sağlık ekipleri personelleri de sürücülerin ve araç içerisindeki vatandaşların ateşlerini ölçerek, koronavirüs şüphesi olup olmadığını araştırdı. Hazır bekletilen ambulansla birlikte kontrol noktasında denetimler on beş gün daha devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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