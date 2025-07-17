İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 17 Temmuz Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 17 Temmuz Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Çatalca elektrik kesintisi listesi! 17 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Temmuz günü İstanbul Çatalca ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Çatalca elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Çatalca elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Çatalca elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARAMANDERE mah AKBAŞ, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSTESNA sk bölgelerinde 17/07/2025 09:00:00 - 17/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-17 09:10:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk bölgelerinde 17/07/2025 09:10:00 - 17/07/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul ÇATALCA elektrik kesintisi! 17 Temmuz Çatalca elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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