İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Caddebostan Sahil yolunda aşırı süratli ve makas atarak seyir ettiği iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Caddebostan Sahil yolunda aşırı süratli ve makas atarak seyir ettiği iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kaza sebebiyle Sahil yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza saat 01.45 sıralarında Kadıköy Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu ve makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 DVZ 730 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk ve ağaç yıkılırken otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle sahil yolu Bostancı istikametinde trafiğe kapandı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Araçtan sızan yakıt ve yağ, yol bakım ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

İSTANBUL-CADDEBOSTAN SAHİL YOLUNDA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

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Caddebostan Sahil yolunda aşırı süratli ve makas atarak seyir ettiği iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

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