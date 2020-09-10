İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Yıldırım'a ziyaret
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Yıldırım'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Adıyaman Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Yıldırım'a ziyaret
10.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse, Adıyaman Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve belediyelere destek olmak amacıyla bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden İBB Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse'yi ve yardımcısı Osman Cayak'ı belediyemizde ağırlıyoruz. Bizlere değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdiler. Çok faydalı fikir alışverişinde bulunduk. Beraber ortak çalışmalar yapacağız inşallah" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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