İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dijital oyun geliştirme merkezi OGEM'i açtı

Avrupa, Oyun sektörünün en büyük merkezlerinden biri haline gelmesine karşın İstanbul'u da Avrupa'daki bu merkezlerden biri haline getirmek amacıyla İbb tarafından oyun geliştiricilerini destekleyecek bir dijital oyun geliştirme merkezi olan OGEM projesi hayata geçirildi.

İBB'DEN GENÇ OYUN GİRİŞİMCİLERİNE DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı bir tweet'te "İBB Oyun Geliştirme Merkezimizi açıyoruz. İBB OGEM ile amacımız gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmelerini sağlamak." Sözlerine yer verdi. Oyun Geliştirme Merkezi'nin açılışı bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşliğinde yapıldı.

OGEM NEDİR?

Oyun Geliştirme Merkezi olarak kurulan OGEM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'deki oyun geliştirme hayali kuran gençleri, tasarım, strateji, geliştirme, pazarlama ve iletişim konusunda destekleyen bir kuluçka merkezidir. OGEM'in internet sitesine gitmek için buraya tıklayınız.

OGEM'İN FIRSATLARI NELERDİR?

İBB'nin geliştirdiği bu Oyun Geliştirme Merkezi'nde oyun tasarımı ve yayıncılık stratejisi hakkında eğitimler verilmektedir. Oyun geliştirmek için ihtiyaç duyulan ekipmanları geliştiricilere sağlayarak geliştirme desteği sunulmaktadır. Oyunların yayınlanması, hedef kitlelerine ulaşmasını sağlayacak iletişim çalışmalarıyla seslerini tüm dünyaya duyurulmaları sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye'de ulaşılması zor olan MoCap gibi oyun geliştirme ekipmanlarının da tedariğini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra da gamjam, mentor buluşmaları ve hackathon gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

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