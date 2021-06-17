İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, beraberinde CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel ile kentteki temasları kapsamında geldiği CHP Malatya İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen partililere seslendi.

Malatya'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren İmamoğlu, 16 milyon İstanbullu'nun selamını kente getirdiğini söyledi.

Sorumluluğunun çok büyük olduğunu aktaran İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın en güzel, en kadim ve kuvvetli kenti aynı zamanda Türkiye'nin lokomotifi. İstanbul'da iyi şeyler olursa memleketimizde de çok güzel şeyler olacak. Bu sorumlulukla gece gündüz tüm gençliğimizle, heyecanımızla çalışmaya devam ediyoruz ve çok başarılı olacağız. Hiç kuşkunuz olmasın." dedi.

Konuşmanın ardından İmamoğlu CHP Malatya İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Enver Kiraz ile bir süre görüştü.

Daha sonra kent merkezinde otobüsten halkı selamlayan ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İmamoğlu, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ı da makamında ziyaret etti.

İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra Hekimhan, Arguvan ve Arapgir belediyelerini ziyaret ederek, burada da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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