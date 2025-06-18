İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 18-19 Haziran İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 18-19 Haziran İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...

Büyükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: ALKENT 2000 MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: ATATÜRK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 18.06.2025 09:53:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.06.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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