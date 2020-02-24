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İstanbul bülten -1

KORONAVİRÜS nedeniyle İran'da 8 kişinin ölmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

24.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:48
İstanbul bülten -1

KORONAVİRÜS nedeniyle 'da 8 kişinin ölmesinin ardından 'nın İran'dan Türkiye'ye yapılan seferlerin saat 20.00 itibariyle geçici olarak durdurulması kararının ardından İran'dan gelen son uçak Havalimanı'na indi. Bu kapsamda, son uçak İran Havayolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. Saat 23.00'da inen uçakta bulunan yolcuların koruyucu maske taktıkları görüldü.

Kaynak: DHA

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: İstanbul bülten -1
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