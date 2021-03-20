İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı

İstanbul'da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.

İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. Binlerce denizanası, Bebek-Ortaköy Sahili kıyılarına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplanırken, sahile gezmek için gelen vatandaşlar da, ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Sahilli kaplayan irili ufaklı denizanalarının ve kirliliğin temizlenmediğini söyleyen balıkçı Ali Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çöp tarama gemilerinin kıyı tarafına çok fazla yanaşmadığını belirtti.

"İBB'nin çöp tarama deniz gemileri buralara yanaşmıyor"

Balık tutmaya gelen Ali Erden, "Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhalde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor. Biraz daha buralara yanaşırlarsa bizim ve deniz için daha güzel olur. Oradaki poşetleri görüyorsunuz veya yabancı gemiler de çok çöplerini döküyor. Deniz analarından çok bu çöpler bizi daha çok etkiliyor. Burada dip taraması yapan balıkçılar var. Onlar buradan lastik, bisiklet çekti" dedi.

"Sabahleyin burası komple denizanasıydı"

Denizdeki kirlilikten şikayetçi olan Kazım Karamanoğlu, "Görüntü olarak rahatsız ediyor. Çok fazla kirlilik geliyor kıyı tarafına o da tabii ki rahatsız ediyor. Yürüyüş yapanları da rahatsız ediyordur onlar da denizi görmeye geliyor fakat burada da bir sürü kirlilik var. Sabahleyin burası komple denizanasıydı hep şu an bakarsınız zaten görürsünüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı