İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı

20.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:27
İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı

İstanbul'da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu.

İstanbul'da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti.

İstanbul Boğazı yine denizanalarının istilasına uğradı. Binlerce denizanası, Bebek-Ortaköy Sahili kıyılarına vurdu. Denizin üstü tamamen beyaz renkli denizanalarıyla kaplanırken, sahile gezmek için gelen vatandaşlar da, ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Sahilli kaplayan irili ufaklı denizanalarının ve kirliliğin temizlenmediğini söyleyen balıkçı Ali Erden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çöp tarama gemilerinin kıyı tarafına çok fazla yanaşmadığını belirtti.

"İBB'nin çöp tarama deniz gemileri buralara yanaşmıyor"

Balık tutmaya gelen Ali Erden, "Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhalde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor. Biraz daha buralara yanaşırlarsa bizim ve deniz için daha güzel olur. Oradaki poşetleri görüyorsunuz veya yabancı gemiler de çok çöplerini döküyor. Deniz analarından çok bu çöpler bizi daha çok etkiliyor. Burada dip taraması yapan balıkçılar var. Onlar buradan lastik, bisiklet çekti" dedi.

"Sabahleyin burası komple denizanasıydı"

Denizdeki kirlilikten şikayetçi olan Kazım Karamanoğlu, "Görüntü olarak rahatsız ediyor. Çok fazla kirlilik geliyor kıyı tarafına o da tabii ki rahatsız ediyor. Yürüyüş yapanları da rahatsız ediyordur onlar da denizi görmeye geliyor fakat burada da bir sürü kirlilik var. Sabahleyin burası komple denizanasıydı hep şu an bakarsınız zaten görürsünüz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı
İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 13:28:12. #1.14#
title