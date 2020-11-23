İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
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İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar

23.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:39
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar

İki yıldır özellikle kış aylarında denize giren ve tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu grup her pazar günü soğuk, yağmur, kar, kış demeden İstanbul Boğazı'nda denize giriyor.

İki yıldır özellikle kış aylarında denize giren ve tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu grup her pazar günü soğuk, yağmur, kar, kış demeden İstanbul Boğazı'nda denize giriyor. Kendilerine "Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazar"  adını veren grup, dün saat 17.00'de dezenfektan sıkıp buz gibi soğuk denize girerek kulaç attı.

Kendilerine "Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazar" adı veren grup iki yıldır kış aylarında denize girme etkinliğine dün yeniden start verdi. Dezenfektan sıkıp maskelerini çıkararak İstanbul Boğazı'nda denize giren tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu grup, kış aylarında yaptıkları yüzme etkinliğini her pazar günü tekrarlıyor. Kışın ortasında, soğuk havada dün saat 17.00 sıralarında tekneden denize atlayan Afrikalı Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk, iş insanı Tamer Köseoğlu, Organizatör Mustafa Bozkurt, işletmeci Taner Acarkaya ve iş insanı Ali Osman Akat İstanbul Boğazı'nda yüzerken renkli görüntüler oluşturdu. Eski futbolcu Tanju Çolak da gruba destek vermek için orada bulundu. Grup üyeleri tek tek denize atlarken Tanju Çolak son anda geri çekilerek denize girmekten vazgeçti. Gruptakilerin denize atlamasıyla çıkmaları bir oldu. 


- İstanbul
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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