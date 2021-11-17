İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik 'Yeditepe Huzur' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda ' Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi. Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İstanbul Boğazı'ndaki yatlara denetim

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

 Prof. Şerif Barış'tan 'Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?' sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

Prof. Şerif Barış'tan "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

 İstanbul Valisi Yerlikaya: 'İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.'

İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title