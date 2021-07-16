İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'na demir atan gemiye müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'na demir atan gemiye müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Le Havre'den Novorossiysk'ye gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş vaziyetteki tankerin, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkisinde makine arızası yapması üzerine gemide bulunan kılavuz kaptanımız tarafından ivedilikle demir atılmış, KURTARMA 8 ve KURTARMA 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay mahalline sevk edilmiştir. Gemi makinesinin çalıştırılmasına müteakip demir alarak römorkörlerimiz eşliğinde boğaz geçişine devam etmektedir."

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan gemiye müdahale edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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