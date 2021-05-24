İstanbul Boğazı'nda sürüklenen şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı
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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen şişme bottaki 2 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan şişme bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botu tarafından çekildi.

Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan şişme bot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızlı tahlisiye botu tarafından çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumelifeneri açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan şişme bot, KEGM 8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'na çekildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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