İstanbul Boğazı'nda sis vapur seferlerini aksatıyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kendini gösteren sis, özellikle deniz seviyesinde etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması Şehir Hatları seferlerinde aksamalara yol açtı. Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferleri saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iptal edildi. Seferlerin sisin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar başlayacağı bildirildi.Beşiktaş-Üsküdar arasında yapılan tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.