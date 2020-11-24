İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu
24.11.2020 08:00 | Son Güncelleme: 24.11.2020 08:57
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olurken boğazda eşsiz manzaralar oluştu.
İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sis nedeniyle boğaz tamamen sis altında kalırken, trafikte görüş mesafesi düştü.
İşte, Boğaz'ın sise teslim olduğu anlar:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı