İstanbul Boğazı'nda korona virüs salgınına rağmen yat partisi kamerada
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İstanbul Boğazı'nda korona virüs salgınına rağmen yat partisi kamerada

İstanbul Boğazı'nda korona virüs salgınına rağmen yat partisi kamerada Eğlence mekanları kapatılınca tekne ve yatlar gece kulübü oldu Partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı ancak yat...

23.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:58

İstanbul Boğazı'nda korona virüs salgınına rağmen yat partisi kamerada

Eğlence mekanları kapatılınca tekne ve yatlar gece kulübü oldu

Partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle gece kulüpleri geçici olarak kapatıldı ancak yat ve tekneler gece kulübüne dönüştü. İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen parti düzenlenen bir yatta eğlenceye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursamadı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülere kameralara yansıdı.

Korona virüs salgını sonrası eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması nedeniyle bazı organizatörlerin yasakları delerek gece kulübüne dönüştürdükleri tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Fatih Balat sahilinde dün saat 22.00 sıralarında parti için önceden rezervasyon yaptıran onlarca kişinin binmesinin ardından yat kalkış yaptı. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra İstanbul Boğazı'na açıldı.

Tekne ve yatlar gece kulübüne dönüştü

Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. Organizatörler ile katılımcılar yat ve teknelerdeki düzenledikleri partileri ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilere katılan onlarca kişi salgına rağmen doyasıya eğleniyor. Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal medya sayesinde partilere davet çağrısında bulunuyor.

İstanbul Boğazı'nda korona virüs salgınına rağmen yat partisi kamerada

Kaynak: İHA

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