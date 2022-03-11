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İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

İhlas Haber Ajansı - Deniz Zeybek - Genel
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İstanbul Boğazı'nda kar manzarası İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresi havadan görüntülendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza bürünürken Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresi havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisi fazla olan kar sonrası Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

İstanbul Boğazı'nda kar manzarası

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İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Genel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

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