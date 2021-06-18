İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi
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İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 2 kişi, toprağa verildi.

İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 2 kişi, toprağa verildi.

Balıkçılar Burhan Ataman (54) ve Salih Bayraktar (74) için Poyrazköy Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, vefat eden balıkçıların aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından 2 balıkçılın cenazesi Poyrazköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olay

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpışmıştı. Teknenin batması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı
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İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi - Haberler
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