İstanbul Boğazı 29 Kamera ile izleniyor

Rusya'nın Ukrayna harekatı ile yeniden gündeme gelen Montrö Sözleşmesi ve İstanbul Boğazları Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi tarafından, 29 kamera vasıtasıyla 24 saat izleniyor.

Rusya'nın Ukrayna harekatı ile birlikte Montrö Sözleşmesi ve Türk Boğazları yeniden gündeme geldi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'ndeki sorumluluk sahasında, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bölge Komutanlığı bünyesinde 3 Grup Komutanlığı, 5 Karakol Komutanlığı, 48 adet yüzer unsur, 4 Dalış Timi ve 4 Mobil Radar Timi bulunuyor.

Boğazlardaki gemi trafiğini yöneten bir diğer kurum da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, çeşitli tip ve sınıfta 104 deniz aracıyla ve deneyimli personel kadrosuyla denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini temin etmek amacıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

İstanbul'da bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinde, 47'si Deniz Trafik Operatörü ve baş operatör olmak üzere toplam 74 personel görev yapıyor. İstanbul'da bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Türk Boğazları bölgesinde gemilerin emniyetli geçişinin sağlanması, gemi trafik organizasyonunun idamesi ile birlikte özellikle acil durum yönetimi ve koordinasyonunda önemli bir rolü bulunuyor. Gemilerin boğazlarımızdan emniyetli bir şekilde geçişlerini sağlamakla birlikte arızalanan, tehlikede olan veya herhangi bir acil bir durum yaşayan gemilere de anında müdahale sağlanıyor.

Yerli ve milli yazılıma geçilecek

İstanbul'daki Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yakında HAVELSAN ile birlikte yürütülen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltme Projesiyle birlikte artık yerli ve milli bir yazılıma geçecek. Bu yazılımla tüm bu gemi trafiğini izleyip yönetilecek. Yerli ve milli yazılım sürecinde geçici kabul testleri tamamlanmak üzere. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa