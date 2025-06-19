İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 19-20 Haziran İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 19.06.2025 14:31:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.06.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185