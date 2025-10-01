Haberler

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 1 Ekim İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 1 Ekim İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beyoğlu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul Beyoğlu su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İSKİ Beyoğlu su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ŞEHİT MUHTAR MAH.

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.10.2025 14:24:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

