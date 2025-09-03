İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi! 3 Eylül Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beyoğlu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beyoğlu elektrik kesintisi listesi açıklandı:

2025-09-03 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU Mah. METE, MİRALAY ŞEFİKBEY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/09/2025 10:00:00 - 03/09/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-05 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN Mah. KALYONCU KULLUĞU, KURDELA, SERDAR ÖMERPAŞA, YAYA KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 05/09/2025 09:00:00 - 05/09/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-09-05 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA Mah. ALTI ÇINAR, BOSTAN ARALIĞI, BİRLİK, DERE BOSTANI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NAKKAŞ PENAHİ, PORSUK AĞACI, PİYALE MUMHANESİ, PİYALEPAŞA, REİS, SEHER, SELGEÇTİ, SERDENGEÇTİ, SOBACI, SÜMER, SİNAN PAŞA YUMAK, TÜRBE, UZUNCA, YAY sk / KÜÇÜK PİYALE Mah. KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU sk bölgelerinde 05/09/2025 10:00:00 - 05/09/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.