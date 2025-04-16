İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi! 16 Nisan Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beyoğlu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-16 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk bölgelerinde 16/04/2025 09:00:00 - 16/04/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-16 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKMAN, AVCILAR, AYDIN, AÇIK, BABAPINAR ARALIĞI, BULUT, CAN, FATİH SULTAN, FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, GÜVEN, GÜZEL BAHÇE, KUZEY, LALEZAR, MEKTEP, NAZ, SAĞLIK OCAĞI, YAKA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/04/2025 09:00:00 - 16/04/2025 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-16 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BANKALAR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BİLLUR, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KARDEŞİM, KÜREKÇİLER KAPISI, PERÇEMLİ, SÖĞÜT, TERSANE, TEĞMEN HÜSEYİN SOFU, ZİYALI sk bölgelerinde 16/04/2025 09:00:00 - 16/04/2025 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-16 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DÖNEM, GEZEN, KAYA, KESKİN, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI sk bölgelerinde 16/04/2025 10:00:00 - 16/04/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.