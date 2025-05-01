İstanbul BEYOĞLU elektrik kesintisi! 1-2 Mayıs Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beyoğlu elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MEVLANA sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, CENGİZ TOPEL, DEFNE, ELİBOL, ETİBANK, FERDA, FETİH, GÖMEÇ, GÖÇEN, GÜLAÇAN, GÜLİBRİŞİM, GÜNEŞ, HELAL, KARAÇAM, MİNE, NEZİH, OKUL ARKASI, SABIR, SİLAHTAR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 02/05/2025 09:00:00 - 02/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KULAKSIZ mah KASIMPAŞA KABRİSTANI sk bölgelerinde 02/05/2025 09:00:00 - 02/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-02 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, SULTAN, TANIR sk / PAŞA mah 1. ÇINARLI, BAHAR 1, DERNEK, GÜL, SULTAN, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 02/05/2025 13:00:00 - 02/05/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.