İstanbul BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi! 10 Temmuz Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Beylikdüzü elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk / GÜRPINAR mah GÜRPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, UMUT 2, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., 122., 124., 126., 35., 98., HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-10 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 102., 98., ATA, KERVANSARAY sk bölgelerinde 10/07/2025 09:00:00 - 10/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.