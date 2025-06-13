İstanbul BEYKOZ su kesintisi! 13-14 Haziran İSKİ Beykoz su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beykoz su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: GÖKSU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 13.06.2025 13:57:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: YENİ MAHALLE

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 13.06.2025 13:57:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.06.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185