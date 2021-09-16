İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ertan KILIÇ-Çağrı ÇALIŞKAN-Ozan URAL / İSTANBUL DHABeykoz'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ertan KILIÇ-Çağrı ÇALIŞKAN-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beykoz'da meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza Beykoz, Aydemir Canefe Viyadüğü'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JJ 6902 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
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Haber: İSTANBUL-BEYKOZ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
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