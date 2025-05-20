İstanbul BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi! 20 Mayıs Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bayrampaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-20 09:30:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİYA İZZETBEGOVİÇ, KALENDER, ZAFER, İKİZLER sk bölgelerinde 20/05/2025 09:30:00 - 20/05/2025 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-20 11:00:00 - 12:30:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU sk / MURATPAŞA mah 104., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 20/05/2025 11:00:00 - 20/05/2025 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-20 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., BAKİ, DESOVA, EGEMEN, EMRE, ESENLER, EVREN, GÖL, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, MERİÇ, NERGİS, SULTAN, URAL, UYGUR, YÖNTEM, İDİL sk / VATAN mah TEL, UYGUR, İNANÇ sk bölgelerinde 20/05/2025 11:00:00 - 20/05/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-20 13:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ sk bölgelerinde 20/05/2025 13:30:00 - 20/05/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-20 13:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, DENİZCİ, PAK, SAMYELİ sk bölgelerinde 20/05/2025 13:30:00 - 20/05/2025 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, ASLANTEPE, DOĞANAY, FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, KIVANÇ, KONDOVA, KUTLU, METE, POYRAZ, SÜLÜN, SİNEM, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ CAMİ, YÜCE, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk bölgelerinde 20/05/2025 09:00:00 - 20/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.