İstanbul bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban bayramında toplu taşıma, köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başladı. Bu nedenle 9 günlük bayram tatili içinde İstanbul'da dolaşacak olan vatandaşlar bayramda otobüs, metrobüs, vapur, metronun ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bayram günlerinde şehir hatları vapurları, marmaray, otobüs (İETT), metro, metrobüs ve tramvay gibi araçların çalışma durumu netlik kazandı. İstanbul bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban bayramında toplu taşıma, köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?

İstanbul bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2021? Kurban bayramında toplu taşıma, köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer aldı. 19 Temmuz bugün ve bayramda iett otobüsleri, metro, marmaray ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve koronavirüs yasakları da kalktığı için sevinçle mask eve mesafeye dikkat ederek gezecek olan vatandaşlar toplu taşıma araçlarına bedava binilip binilmeyeceğini dair detaylar... Bayramda İETT ücretsiz mi 2021? Bayramda toplu taşıma bedava mı? Otobüs, metro, marmaray ücretsiz mi?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

İSTANBUL BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması, 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma günleri arasında (4 gün) İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.

BAYRAMDA OTOBÜS, METROBÜS, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olup Bayramda otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi sorusunun yanıtı belli oldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;

Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece)Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.