İSTANBUL (İHA) - İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa