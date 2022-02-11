İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım... - Haberler
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İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım...

İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Başsavcılığınca terör finansmanının önlenmesi için yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne kurban bedeli altında yardım toplandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul ve Bursa'da yapılan operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, Terör, Bursa, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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