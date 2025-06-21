İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 21-22 Haziran İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 21-22 Haziran İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Haziran İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...

Başakşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.06.2025 14:33:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.06.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 21-22 Haziran İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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