İstanbul BAŞAKŞEHİR su kesintisi! 2-3 Ekim İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Başakşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Başakşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul Başakşehir su kesintisi saatleri...
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ
İSKİ Başakşehir su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ZİYA GÖKALP MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.10.2025 09:50:13
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185